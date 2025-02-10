Бутафор або пастижер: Держслужба зайнятості оприлюднила перелік рідкісних професій

Державна служба зайнятості оприлюднила ТОП-7 рідкісних професій на ринку праці України.

Про це йдеться на сайті установи.

1. Апаратник вирощування дріжджів – розмножує, годує та вирощує дріжджі, контролює температуру та вологість у середовищі, відбирає і завантажує їх в бродильні чани. Бере проби, дозує і врешті відпускає дріжджі на виробництво. Торік на таких спеціалістів надходило лише 12 запитів.

2. Настроювач піаніно та роялів – налагоджує ці музичні інструменти, реставрує їх та усуває дефекти. Таких вакансій вакансій з’явилося в центрах зайнятості за весь 2024 рік з'явилось лише 5.

3. Халвомісильник – регулює процес замішування білкової, горіхової та карамельної маси, стежать за витягуванням ниток халви та створенням її шарувато-волокнистої структури. Всього 4 вакансії за минулий рік.

4. Натурник – має стояти нерухомо по кілька годин і демонструвати поставлені пози в одязі та в оголеному вигляді. Кількість вакансій також 4.

5. Бутафор – малюють ескізи, а потім створюють муляжі предметів, які згодом з’являються в театрі, кіно, на полицях магазинів та в художніх студіях. Лише 3 такі вакансії за рік.

6. Пастижер – створює перуки, шиньйони, колоритні брови, вуса і бороди для театру, кіно чи fashion-індустрії. За минулий рік в Україні було лише 2 вакансії.

7. Ембріолог – фахівець в галузі репродуктивної медицини, який допомагає створювати нове життя. Лише одна така вакансія з’явилася у базі служби зайнятості торік.

Нагадаємо:

Кількість вакансій на українському ринку праці у січні зросла до 94 985, що на 7% більше, ніж в грудні.