"Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" получили в собственность ТРЦ "Гулливер"

"Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" получили право собственности на столичный торгово-развлекательный центр "Гулливер" из-за долгов его владельца

Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Александр Бевз.

"После лет борьбы государственные Ощадбанк и наш Укрэксимбанк получили право собственности на ТРЦ Гулливер в Киеве - как взыскание за долги его владельца", - сообщил он.

По его словам, операция была осуществлена благодаря работе команд банков, государственных органов и юридических советников.

В сентябре 2016 года экс-руководитель пресс-службы Минфина приводила информацию (со ссылкой на неофициальные источники), что "Ощадбанк выдал компании "Три О", управляющей столичным ТРЦ "Гулливер", $460 млн кредита, в то время как рыночная стоимость залогового имущества составляла едва половину от этой суммы".

Осенью 2018 года "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" выставляли на продажу права требования по кредитам, в обеспечении по которым ТРЦ "Гулливер". Стартовая цена была 18,2 млрд грн.

Впоследствии, издание "Наши деньги" опубликовало выписку из госреестра прав на недвижимое имущество, в котором приводится информация о задолженности ООО "Три О" перед "Ощадбанком" на 537,2 млн долл, а перед "Укрэксимбанком" - на 137,8 млн долл (то есть в целом - 675 млн долл).

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Нашлись 100 миллиардов долларов. Знакомьтесь. АРМА

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Напомним:

Шевченковский райсуд Киева передал имущество киевского ТРЦ "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука в управление АРМА.

10 января 2025 года на Prozorro состоялся аукцион по отбору управляющего ТРЦ "Гулливер". В конкурсе принимали участие три компании: ООО "БК "Миллениум", "Алакор Сити" и консорциум "Управляющая компания "Эспланада".

По результатам проверки, АРМА сначала отклонило кандидатуру первого участника - ООО "БК "Миллениум", который имел связь с Полищуком.

18 марта был отклонен второй участник - консорциум "Управляющая компания "Эспланада". А через два дня спустя - отклонили и третьего участника - ООО "Алакор Сити".

В апреле 2025 года Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило новый конкурс на отбор управляющего столичного ТРЦ "Гулливер". В нем приняли участие три участника. Наиболее выгодным экономическим предложением было предложение от "БК Миллениум".

Один из крупнейших ТРЦ Киева "Гулливер" продолжает отстаивать интересы бывшего владельца Виктора Полищука.