Рух потягів 21 лютого: як курсуватимуть на небезпечних ділянках
"Укрзалізниця" оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів 21 лютого.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
СУМЩИНА та ЧЕРНІГІВЩИНА
Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.
Також із 21.02 на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
ХАРКІВЩИНА та ДОНЕЧЧИНА
Від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська, запевняє УЗ.
Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.
ЗАПОРІЖЖЯ
Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.
"Будь ласка, орієнтуйтеся на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкніть push-сповіщення в застосунку УЗ", – закликає перевізник.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" з 17 лютого адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів, щоб покращити прибуття та пересадки у трьох обласних центрах: Вінниці, Хмельницькому та Тернополі.
"Укрзалізниця" збільшить періодичність курсування поїзда №54/53 Одеса-Дніпро, аби підтримати сполучення Одещини під час негоди та блекаутів.