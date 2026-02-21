Рух потягів 21 лютого: як курсуватимуть на небезпечних ділянках

"Укрзалізниця" оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів 21 лютого.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

СУМЩИНА та ЧЕРНІГІВЩИНА

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

Також із 21.02 на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

ХАРКІВЩИНА та ДОНЕЧЧИНА

Від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська, запевняє УЗ.

Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

ЗАПОРІЖЖЯ

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.

"Будь ласка, орієнтуйтеся на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкніть push-сповіщення в застосунку УЗ", – закликає перевізник.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" з 17 лютого адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів, щоб покращити прибуття та пересадки у трьох обласних центрах: Вінниці, Хмельницькому та Тернополі.

"Укрзалізниця" збільшить періодичність курсування поїзда №54/53 Одеса-Дніпро, аби підтримати сполучення Одещини під час негоди та блекаутів.