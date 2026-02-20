"Укрзалізниця" збільшить кількість рейсів поїзда №54/53 Одеса-Дніпро

"Укрзалізниця" збільшить періодичність курсування поїзда №54/53 Одеса-Дніпро, аби підтримати сполучення Одещини під час негоди та блекаутів.

Про це інформує "Укрзалізниця" у Telegram .

З Одеси поїзд почне курсувати щодня з 22 лютого, а з Дніпра – з 23 лютого.

Маршрут проходить через станції: Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам'янка, Олександрія, Кам'янське, забезпечуючи зручне щоденне сполучення для мешканців та гостей регіонів.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" з 17 лютого адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів, щоб покращити прибуття та пересадки у трьох обласних центрах: Вінниці, Хмельницькому та Тернополі.