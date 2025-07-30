Обсяги касових оборотів банків зросли – НБУ

Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень–червень цього року становив 1 427,8 млрд грн, що на 9,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це інформує Національний банк України.

Видача готівки з кас банків за перше півріччя 2025 року також збільшилася (на 9,7%) та становила 1 473,7 млрд грн.

"Збільшення обсягів надходження готівки зумовлено позитивною економічною активністю, якій сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги", – говориться у повідомленні.

"Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків вплинули, зокрема, ризики, пов’язані з поглибленням невизначеності щодо тривалості війни на тлі посилення інтенсивності повітряних атак, що спонукало громадян сформувати певний запас готівки", – говориться у повідомленні.

Обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачею) за перше півріччя 2025 року перевищують у середньому майже на 25% показники першого півріччя довоєнного 2021 року, що свідчить про поступове відновлення економіки, попри виклики війни, додає НБУ.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк України погіршив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів з 57,6 млрд дол. США до 53,7 млрд дол.

Також Національний банк України погрішив прогноз щодо зростання економіки у 2025 році з 3,1% до 2,1%.