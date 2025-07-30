Объемы кассовых оборотов банков выросли - НБУ

Объем поступлений наличности в кассы банков за январь-июнь этого года составил 1 427,8 млрд грн, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом информирует Национальный банк Украины.

Выдача наличных из касс банков за первое полугодие 2025 года также увеличилась (на 9,7%) и составила 1 473,7 млрд грн.

"Увеличение объемов поступления наличных обусловлено положительной экономической активностью, которой способствовали, в частности, повышение заработной платы и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги", - говорится в сообщении.

"В то же время на увеличение объемов выдач наличной гривны из касс банков повлияли, в частности, риски, связанные с углублением неопределенности относительно продолжительности войны на фоне усиления интенсивности воздушных атак, что побудило граждан сформировать определенный запас наличности", - говорится в сообщении.

Объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и выдачей) за первое полугодие 2025 года превышают в среднем почти на 25% показатели первого полугодия довоенного 2021 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны, добавляет НБУ.

Напомним:

Ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз по объему международных резервов с 57,6 млрд долл. США до 53,7 млрд долл.

Также Национальный банк Украины погрешил прогноз по росту экономики в 2025 году с 3,1% до 2,1%.