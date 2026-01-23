Частка українських виробників у оборонних закупівлях зросла до 82%

Частка зброї, техніки і боєприпасів, законтрактованих Агенцією оборонних закупівель ДОТ в українських виробників, порівняно з попереднім роком зросла з 46% до 82%.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Водночас частка імпортних товарів військового призначення за рік скоротилася з 54% до 18%, що створює передумови для сталого розвитку українського оборонно-промислового комплексу, зазначають у відомстві.

Міноборони наголошує, що у 2025 році посилило акцент на закупівлях вітчизняної продукції для потреб Збройних Сил.

"Обсяг закупівель у вітчизняних виробників сягнув майже 430 млрд грн, а частка українських виробників у летальній номенклатурі у 2025 році становила 82%", – сказав директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

"Орієнтація на внутрішній ринок дозволяє виробникам масштабуватися, швидше впроваджувати інновації та постачати війську рішення, адаптовані до реальних потреб фронту, водночас зменшуючи залежність від зовнішніх постачань", – зазначив він.

"У 2026 році ДОТ планує вдосконалити підхід до закупівель. Під час контрактування постачальників будуть враховувати додаткові критерії, зокрема локалізацію виробництва і диверсифікацію постачання", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що держава спрямовує мільярд гривень на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.

У 2025 році підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком.

У четвертому кварталі 2025 року виробники озброєння отримали 30 ліцензій на використання технологій, які розробили в межах Міноборони.