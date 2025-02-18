Акції оборонних компаній стрімко зростають після заяви Трампа про мирні переговори

Європейське ралі банківських та оборонних акцій дісталося Токіо: папери Mitsubishi Heavy Industries зросли на 3%, наблизившись до рекордних максимумів.

Про це пише Reuters.

Європейські ф'ючерси демонструють позитивну динаміку, а оборонний сектор залишається основним рушієм зростання індексів, таких як загальноєвропейський STOXX 600 і німецький DAX. Акції виробника зброї Rheinmetall додали 14%.

У понеділок загальноєвропейський індекс STOXX 600 закрився на 0,5% вище, оскільки індекс акцій оборонної та аерокосмічної промисловості зріс на 4,6% до максимальних значень за весь час існування, вже більш ніж подвоївши свою вартість з моменту початку великої війни в Україі три роки тому.

Головна увага інвесторів зосереджена на Україні та перспективах збільшення оборонних витрат у Європі в разі укладення мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп погодився на двосторонні мирні переговори з Росією, які стартують у вівторок у Саудівській Аравії.

Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер заявив про готовність відправити миротворчий контингент в Україну, хоча на екстреній зустрічі в Парижі європейські лідери подібних гарантій не дали.

Можливість припинення бойових дій позитивно вплинула на курс євро та європейські ринки, змістивши фокус уваги з питань мит і відсоткових ставок.

Нагадаємо:

Європейський фондовий ринок почав тиждень 17 лютого із зростання до рекордних рівнів.

Акції європейських оборонних компаній різко зросли у понеділок. Інвестори впевнені, що через посилення загроз уряди збільшать витрати на безпеку континенту.