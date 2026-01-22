Об’єкти будівництва прийматимуть в експлуатацію швидше – Мінрозвитку

Уряд дозволив органам державного архітектурно-будівельного контролю використовувати мобільний застосунок "Прозоре будівництво" для прийняття обʼєктів будівництва в експлуатацію.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

"Для прийняття обʼєктів будівництва в експлуатацію органи державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) зможуть використовувати мобільний застосунок "Прозоре будівництво". Відповідне рішення підтримав Кабінет Міністрів України", – говориться у повідомленні.

Мінрозвитку запевняє, що це зробить роботу органів ДАБК прозорішою та автоматизує всі етапи виїзного огляду об'єктів для подальшого прийняття їх в експлуатацію.

"Такі рішення мінімізують людський фактор, наша мета — максимальна відкритість і прозорість усіх процедур. Запровадження мобільного застосунку "Прозоре будівництво" — це ще один крок до автоматизації та якіснішого моніторингу процесів у галузі", — зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Використання мобільного застосунку дозволить фіксувати результати огляду безпосередньо на об'єкті в режимі реального часу.

Зокрема, застосунок дає можливість здійснювати фото- та відеофіксацію обʼєкта та заповнювати чек-лист із даними про дотримання проєктної документації та будівельних норм. А також — фіксувати геолокацію, що підтверджує фізичну присутність фахівця ДАБК на обʼєкті.

"Це унеможливлює використання сторонніх матеріалів і робить процедуру огляду максимально прозорою та підзвітною", – пояснюють у міністерстві.

"Окремо оновлено й розширено чек-лист огляду. Він став більш структурованим і деталізованим — із чітким поділом за функціональними блоками, інженерними системами, зовнішніми та внутрішніми елементами", – додають у відомстві.

