НСЗУ уклала договори з прифронтовими медзакладами на 53 мільярди гривень

Із медзакладами, які надають екстрену, первинну та спеціалізовану медичну допомогу в прифронтових областях, вже укладено договори на загальну суму понад 53 млрд грн.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

"Це дозволить забезпечити стабільну роботу медзакладів, що надають допомогу в умовах підвищених безпекових ризиків, зокрема на територіях бойових дій", – повідомила голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак.

"У прифронтових регіонах медична система працює в умовах постійних безпекових ризиків і підвищеного навантаження", – зазначила вона під час доповіді міністру охорони здоровʼя України Віктору Ляшку про стан укладання договорів на надання медпослуг у прифронтових регіонах в межах програми медичних гарантій на 2026 рік.

За її словами, попри евакуацію жителів та зменшення кількості декларацій, потреба в лікуванні залишається високою — зокрема через збільшення кількості пацієнтів із гострими станами та складними травмами.

У межах програми медичних гарантій на 2026 рік НСЗУ вже уклала договори з медзакладами прифронтових областей на суму понад 53 мільярди гривень.

Реалізується комплекс урядових рішень щодо підтримки прифронтових медзакладів — від підвищення базових тарифів і коригувальних коефіцієнтів до запровадження мотиваційних доплат для медичних команд, які працюють у зонах бойових дій.

Зазначається, що договори на 2026 рік укладалися в оперативному режимі. Договори на 2026 рік відображають збільшення прогнозованих сум за окремими напрямами медичної допомоги порівняно з попереднім роком.

"Оплати за надані послуги вже здійснюються: заклади, що працюють на прифронтових територіях, отримали кошти за надані послуги у січні та лютому, а також авансові платежі за березень — за окремими пакетами", – зазначили у міністерстві.

Минулоріч Уряд здійснив низку заходів, спрямованих на фінансову підтримку закладів охорони здоровʼя, що працюють на прифронтових територіях.

Для надавачів первинної медичної допомоги діє підвищений коефіцієнт 1,2 до базової капітаційної ставки. Це означає, що за кожну укладену декларацію з пацієнтом заклади отримують на 20% більше коштів. Також не застосовуються знижувальні коефіцієнти, доцільні у тилових районах та у мирний час.

Щодо екстреної медичної допомоги, то з 2026 року запроваджено мотиваційні доплати для працівників центрів екстреної медичної допомоги, які надають медичні послуги на територіях активних бойових дій.

Розмір доплати становить 12 000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів), 6 557,38 гривні — для фахівців середньої медичної ланки, 2 500 гривень — для молодших медичних працівників та 4 098,36 гривні — для водіїв.

Поряд із цільовою підтримкою медичних команд у 2026 році для забезпечення доступу до первинної та екстреної медичної допомоги підвищені базові капітаційні ставки. Це рішення стосується всієї системи та створює умови для стабільної роботи закладів, які надають первинну та невідкладну допомогу пацієнтам.

Зокрема, за екстреною медичною допомогою обсяг договорів центрів ЕМД на прифронтових територіях складає 4,97 млрд грн (у 2025 році було 3,92 млрд грн). А середня заробітна плата лікаря екстреної меддопомоги в цих регіонах у січні 2026 року перевищила 39 тисяч грн на місяць.

Медзаклади на територіях активних бойових дій щомісяця отримують додатково 12 тис. грн за кожного лікаря та 9 тис. грн — за кожного середнього і молодшого медичного працівника для формування фонду оплати праці.

Змодельований рівень заробітної плати у зонах активних бойових дій при такому формуванні нового пакета становить: близько 40 тис. грн для лікарів, 27 тис. грн — для медичних сестер та братів та 18 тис. грн — для молодших медичних працівників, з урахуванням навантаження та умов роботи в конкретному закладі.

На перше півріччя 2026 року за цим пакетом передбачено 1,28 млрд грн, які спрямовуються на забезпечення роботи медичних команд у дев'яти прифронтових областях. У 2025 році фактичні оплати за цим пакетом становили 518,9 млн грн.

Загальні обсяги договорів за спеціалізованою медичною допомогою у 2026 році зросли на 2,26 млрд грн у порівнянні з минулим роком. Загальна сума договорів склала 39,1 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше уряд погодив розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам. На фінансування видатків для закладів освіти та охорони здоров'я спрямують 2,95 млрд грн.

Раніше Бюро економічної безпеки України викрило схему привласнення бюджетних коштів, до якої причетні співробітники низки медичних закладів та посадовці Національної служби здоровʼя.