Новини 29 вересня: рейдерство у порту Південний

Про Кривий Ріг: Кривий Ріг проведе секвестр міського бюджету та призупинить частину проєктів розвитку через падіння податкових надходжень від промислових підприємств.

Про атаки РФ: внаслідок нічної атаки Росія пошкодила депо залізничної станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, житлові будинки.

Про рейдерство: керівництво морського терміналу "Боріваж" на Одещині (порт Південний) заявило про рейдерське захоплення: актив, пов'язаний раніше з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, давно є предметом судових спорів.

Про дата-центри: в умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.

Про енергетику: унаслідок російського удару по об'єкту енергетичної інфраструктури місто Дергачі, що на північному заході Харкова, та навколишні населені пункти повністю знеструмлені.

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Кому не вистачило броні. Як нові правила перекроюють бізнес

В Україні завершилася ревізія "критично важливих" підприємств. Уряд ініціював її для збільшення мобілізаційного ресурсу та відсікання схем, за допомогою яких компанії бронювали понад 50% військовозобов'язаних працівників.

Як оновлена система розбивається об реалії і що відбувається в кожному секторі?