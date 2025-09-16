Новини 16 вересня: новий прожитковий мінімум, обстріли "Епіцентру"

Про прожитковий мінімум: У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачили оновлення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Про ЄС і російську нафту: Попри тиск зі сторони президента США Дональда Трампа щодо відмови Європейського Союзу від закупівель нафти з Росії, у обʼєднання не вийде припинити закупівлі до попередньо погодженого терміну.

Про обстріли: Росіяни завдали удару по логістичному центру компанії "Епіцентр" на Київщині.

Про податки: У проєкті держбюджету на 2026 рік Міністерство фінансів заклало доходи з урахуванням ухвалення нових податкових змін.

Про газ: Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 14 вересня вперше з початку року перевищили минулорічні значення, досягнувши 12,055 млрд куб м.

Про АРМА: Консорціум "КАМпарітет", який став управителем Будинку профспілок у Києві та інших активів, не сплатив державі жодних відсотків від прибутку.

Про "Укрпошту": Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський спростував інформацію про можливий дефолт компанії.

Ексклюзиви ЕП

Бюджет-2026: рекордні витрати на війну і дефіцит 2,4 трильйона. Де Україна братиме гроші?

Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету на 2026 рік з рекордними витратами на оборону та дефіцитом 2,4 трлн грн. Де уряд збирається брати гроші, щоб його покрити?