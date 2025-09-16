"Немає бажання": ЄС не відмовиться від російської енергетики до 2028 року – Politico

Попри тиск зі сторони президента США Дональда Трампа щодо відмови Європейського Союзу від закупівель нафти з Росії, у обʼєднання не вийде припинити закупівлі до попередньо погодженого терміну.

Про це йдеться у матеріалі Politico із посиланням на європейських дипломатів.

Один зі співрозмовників видання, що веде перемовини із країнами-членами щодо відмови від російського газу заявив, що бажання відмовлятисть від російської нафти до 2027 року майже немає.

"Країнам-членам (ЄС, – ЕП) потрібен час, щоб пристосуватися і знайти альтернативне джерело", — сказав один із дипломатів для Politico.

Єврокомісія вже запропонувала законопроєкт про поетапну відмову від імпорту російських нафти та газу до 1 січня 2028 року, щоб розірвати довготривалі енергетичні зв’язки з Москвою після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Водночас у четвер 4 вересня президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що ЄС повинна припинити купувати російську нафту, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен розпочне переговори з Угорщиною та Словаччиною в найближчі тижні в рамках свого плану REPowerEU, спрямованого на припинення закупівель російських енергоносіїв.

Це сталось після закликів Трампа.

Нагадаємо:

Заповненість підземних сховищ газу ЄС на 13-14 вересня досягла 80% (86 млрд куб м природного газу). Це найнижчий показник заповнення сховищ у ЄС з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, однак цьогорічні запаси вищі, ніж у 2021.