Держбюджет-2026: які податки планує підвищити уряд

У проєкті держбюджету на 2026 рік Міністерство фінансів заклало доходи з урахуванням ухвалення нових податкових змін.

Це випливає з тексту пояснювальної записки до бюджету, йдеться у матеріалі ЕП.

Так, Мінфін розраховував доходи з урахуванням ухвалення депутатами законопроєктів про так званий податок на OLX (очікуються отримати 14 млрд грн) та акциз на солодку воду (8,5 млрд грн).

Крім цього Мінфін планує вдосконалити роботу зі стягнення податкового боргу (26 млрд грн додаткових надходжень) та покращити роботу митниці (60 млрд грн).

Читайте також: Бюджет-2026: рекордні витрати на війну і дефіцит 2,4 трильйони. Де Україна братиме гроші?

Нагадаємо:

У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачили оновлення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.