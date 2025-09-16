"Немає і не буде": гендиректор "Укрпошти" заперечив можливий дефолт компанії

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський спростував інформацію про можливий дефолт компанії.

Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що сьогодні деякі медіа поширили новину, що нібито "Укрпошта" на межі дефолту, з посиланням на бюджет.

"І одразу, раптом, виходить новина, що в тих самих матеріалах бюджету НБУ пропонує закрити ПІН Банк замість того, щоб його передати Укрпошті та вирішити питання фінансової інклюзії, за що, до речі, проголосували 260 депутатів Верховної Ради. Як кажуть наші вороги: "Совпадєніє? Не думаю"", – додав гендиректор.

"Ніякого дефолту немає і не буде, або, як кажуть в Одесі, — не дочекаєтеся", – наголосив він.

Смілянський підкреслив, що джерело "дефолту" — лист НБУ за підписом голови НБУ А. Г. Пишного, де зазначається така оцінка і нібито докапіталізація "Укрпошти" — це один із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України.

"Припустімо, що це правда (хоча це неправда), і Укрпошта справді потребувала б капіталізації в 826 мільйонів гривень, або менше 20 мільйонів доларів. Фінансова система України настільки слабка, що 20 мільйонів доларів можуть її зруйнувати? Думаю, далі пояснень не треба, чому це просто вигадана історія, аби не дати "Укрпошті" банк", – написав він.

За його словами, капітал "Укрпошти" на 1 червня 2025 року становив понад 4 мільярди. Після того, як НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, він став мінус 600 мільйонів.

"Ще раз: нічого у світі не сталося, лише НБУ змінив розрахунок. І навіть там передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб привести капітал у відповідність до нових правил, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету", – наголосив Смілянський.

Як він зазначив, EBITDA (операційний прибуток) "Укрпошти" за 2024 рік склала понад 650 мільйонів гривень. А збиток виник за рахунок курсової різниці та амортизації через значні вкладення в автоматизацію сортування.

"Як переконатися, що історія вигадана? Подивіться на бюджет — там немає жодного рядка на капіталізацію Укрпошти", – зауважив очільник компанії.

Нагадаємо:

У кінці серпня "Укрпошта" виставила на аукціони понад чотири десятки об'єктів нерухомості по всій Україні.

"Укрпошті" вдалося заробити 424 млн грн в результаті перших аукціонів, проведених через "Прозорро.Продажі".