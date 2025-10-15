"Нова пошта" змінює керівника: хто ним стане

CEO "Нової пошти" стане Євген Тафійчук, який наразі обіймає посаду операційного директора компанії. Керувати компанією він почне з 1 січня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Нова пошта".

"До кінця року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба. У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом за моделлю selected & acting CEO для плавної передачі повноважень", – говориться у повідомленні.

"Конкурс на посаду був відкритим. Ми розглядали понад 20 кандидатів, включно з управлінцями з міжнародних компаній", – зазначають у компанії.

"У фінал вийшли троє: два зовнішніх кандидати і один внутрішній. Ми пишаємося, що лідер, якого ми обрали, зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього", — зазначив Вячеслав Климов, співвласник "Нової пошти".

Євген Тафійчук приєднався до Нової пошти у 2012 році як вантажник, а вже через рік його підвищили до першої керівної посади. Він має 10 років успішного досвіду та глибоку експертизу в логістиці.

"Під його керівництвом відбулася трансформація кур'єрської доставки, мережа відділень Нової пошти подвоїлася, а швидкість доставки стала найвищою на українському логістичному ринку", – говориться у повідомленні.

З 2021 по 2024 роки він обіймав посади операційного директора Нової пошти як в Україні, так і в Європі.

Тафійчук пообіцяв продовжити концентруватись на головних стратегічних векторах розвитку компанії: FAST, EASY, SAFE.

"Моїми пріоритетами стануть безкомпромісна якість сервісу та зростання компанії в Україні та за її межами. Вірю, що саме те, як ми поводимо себе в деталях і як ставимось до клієнтів, визначає нашу якість та рівень сервісу", — запевнив він.

Нагадаємо:

Раніше пресслужба компанії "Нова пошта" повідомила, що у 2025 році завершується десятирічний період співпраці "Нової пошти" з СЕО Олександром Бульбою.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

За перше півріччя цього року чистий прибуток "Нової пошти" зменшився на 19,6% - до 1 млрд 195 млн грн, тоді як виручка зросла на 22,1% – до 24 млрд 571 млн грн.