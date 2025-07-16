"Нова пошта" завершує десятирічну співпрацю зі своїм СЕО

У 2025 році завершується десятирічний період співпраці "Нової пошти" з СЕО Олександром Бульбою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що за керівництва Бульби "Нова пошта" досягла найамбітніших результатів. З 2015 по 2025 рік компанія збільшила річний обсяг доставок із 93 млн до 500 млн (за планом на кінець 2025 року). До кінця поточного року мережа компанії охоплюватиме 50 000 точок сервісу по всій країні – у 25 разів більше, ніж на початку співпраці з Олександром.

"Компанія вийшла на перше місце в Європі за кількістю поштоматів в одній країні, що обслуговуються одним оператором. Водночас посилки по Україні стабільно доставляються менш ніж за 24 години, а міжнародний напрям демонструє впевнене зростання", – зазначає пресслужба.

Крі того, як зазначається, попри мобілізацію команди, постійні атаки на інфраструктуру та зруйновані логістичні маршрути, компанія не лише втримала стійкість, а й продовжила розвиватися, впроваджувати нові сервіси та підтримувати економіку країни.

"Водночас будь-який успіх має свою ціну, а навіть найуспішніші проекти потребують свіжого погляду. Саме тому співвласники компанії разом з Олександром ухвалили спільне рішення: 2025 стане завершальним роком його перебування на посаді СЕО Нової пошти", – повідомляє компанія.

До кінця року Бульба і надалі очолюватиме компанію, а 31 грудня 2025 року "Нова пошта" отримає нового СЕО.

Нагадаємо:

ЄБРР планує надати "Новій пошті" кредит до 50 мільйонів євро для фінансування інвестиційної програми на 2025–2026 роки.