"Новая почта" завершает десятилетнее сотрудничество со своим СЕО

В 2025 году завершается десятилетний период сотрудничества "Новой почты" с СЕО Александром Бульбой.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что при руководстве Бульбы "Новая почта" достигла амбициозных результатов. С 2015 по 2025 год компания увеличила годовой объем доставок с 93 млн до 500 млн (по плану на конец 2025 года). К концу текущего года сеть компании будет охватывать 50 000 точек сервиса по всей стране - в 25 раз больше, чем в начале сотрудничества с Александром.

"Компания вышла на первое место в Европе по количеству почтоматов в одной стране, обслуживаемых одним оператором. При этом посылки по Украине стабильно доставляются менее чем за 24 часа, а международное направление демонстрирует уверенный рост", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, как отмечается,несмотря на мобилизацию команды, постоянные атаки на инфраструктуру и разрушенные логистические маршруты, компания не только удержала устойчивость, но и продолжила развиваться, внедрять новые сервисы и поддерживать экономику страны.

"В то же время любой успех имеет свою цену, а даже самые успешные проекты требуют свежего взгляда. Именно поэтому совладельцы компании вместе с Александром приняли совместное решение: 2025 станет завершающим годом его пребывания на посту СЕО Новой почты", - сообщает компания.

До конца года Бульба и в дальнейшем будет возглавлять компанию, а 31 декабря 2025 года "Новая почта" получит нового СЕО.

Напомним:

ЕБРР планирует предоставить "Новой почте" кредит до 50 миллионов евро для финансирования инвестиционной программы на 2025-2026 годы.