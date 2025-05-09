"Нова пошта" закриває останнє відділення у Костянтинівці на Донеччині

9 травня "Нова пошта" вимушено закриває відділення №2 – останнє, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Дотепер це відділення працювало як пункт незламності: щодня з 11:00 до 15:00 (у час, дозволений комендантськими годинами).

Тим часом фахівці "Нової пошти" з відділення №7 очікували у Костянтинівці на можливе відновлення роботи, але, на жаль, безпекова обстановка цього не дозволяє.

""Нова пошта" повернеться до своїх клієнтів у Костянтинівці, щойно це стане можливим", – наголосили в компанії.

Нагадаємо:

18 лютого "Нова пошта" закрила останнє відділення у Покровську через погіршення безпекової ситуації.