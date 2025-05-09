"Новая почта" закрывает последнее отделение в Константиновке Донецкой области

9 мая "Новая почта" вынужденно закрывает отделение №2 - последнее, которое продолжало работу в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

До сих пор это отделение работало как пункт несокрушимости: ежедневно с 11:00 до 15:00 (во время, разрешенное комендантским часом).

Тем временем специалисты "Новой почты" из отделения №7 ожидали в Константиновке возможного возобновления работы, но, к сожалению, обстановка безопасности этого не позволяет.

""Новая почта" вернется к своим клиентам в Константиновке, как только это станет возможным", - отметили в компании.

Напомним:

18 февраля "Новая почта" закрыла последнее отделение в Покровске из-заухудшения ситуации с безопасностью.