"Нова пошта" встановила рекорд, відправивши 480 мільйонів посилок за рік

У 2024 році "Нова пошта" доставила рекордні 480 мільйонів посилок, перевищивши показник 2023 року на 16%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що серед найпопулярніших товарів – одяг, товари для дому, косметика, запчастини та харчі.

Зазначається, що міжнародні доставлення зросли на 86% до 19 мільйонів рік до року.

Найбільше замовлень зроблено з Китаю, США, Польщі та Великої Британії. Популярністю користувалися чохли, навушники, одяг, дитячі аксесуари й товари для дому.