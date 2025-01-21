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"Нова пошта" встановила рекорд, відправивши 480 мільйонів посилок за рік

Олексій Артемчук — 21 січня, 14:51
Нова пошта встановила рекорд, відправивши 480 мільйонів посилок за рік
Getty Images

У 2024 році "Нова пошта" доставила рекордні 480 мільйонів посилок, перевищивши показник 2023 року на 16%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що серед найпопулярніших товарів – одяг, товари для дому, косметика, запчастини та харчі.

Зазначається, що міжнародні доставлення зросли на 86% до 19 мільйонів рік до року.

Найбільше замовлень зроблено з Китаю, США, Польщі та Великої Британії. Популярністю користувалися чохли, навушники, одяг, дитячі аксесуари й товари для дому.

логістика Нова пошта

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