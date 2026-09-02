Ворог вдруге вдарив по складу мережі виномаркетів Okwine
Росіяни вдруге нанесли удар по центральному складу мережі виномаркетів Okwine та дистриб'ютора Wine Hunters, загиблих немає.
Про це повідомила компанія Okwine.
"Вже вдруге за два місяці і знову у ніч з 1 на 2 число новий центральний склад OKWINE та Wine Hunters зруйновано унаслідок ворожої атаки. На щастя, ніхто із нашої команди не постраждав. Дякуємо ЗСУ, ДСНС, медикам і ППО, котрі останні декілька днів працюють 24/7", – зазначили у компанії.
"Ми тільки ледь-ледь почали оговтуватися після першого влучання, завозити новинки та хоч трохи, хоча б на тиждень, але планувати майбутнє", – говориться у повідомленні.
Нагадаємо:
У ніч з 18 на 19 липня 8 ворожих балістичних ракет поцілили в основний склад продукції WINETIME, повністю його знищивши. За попередніми оцінками, ми втратили запаси товарів на суму 300 млн гривень. На щастя, ніхто з команди не постраждав.