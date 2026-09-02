Росіяни атакували підприємства на Полтавщині: які наслідки

Унаслідок російських атак на Полтавщині було пошкоджено склади, постраждалих немає.

Про це пише видання "Полтавщина".

Російські окупаційні війська атакували безпілотником Кременчуцький район Полтавської області. Ворожий дрон поцілив по території цивільного об'єкта.

"Унаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень складські приміщення. За попередніми даними ОВА, постраждалих немає", – говориться у повідомленні.

Також за інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, ворог атакував один із промислових обʼєктів на території Полтавського району.

Для ліквідації наслідків на місце події оперативно залучалися підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, у Лубенському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника на відкритій території.

За даними ОВА, в обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих серед місцевого населення.

Нагадаємо:

22 серпня Росія атакувала розподільчий центр Аврори на Полтавщині. Після першого влучання російські війська повторно вдарили по об'єкту, коли там працювали екстрені служби. Склади були зруйновані, техніка ДСНС зазнала пошкоджень.