"Новая почта" закрывает последнее отделение в Покровске

Последнее отделение "Новой почты" в Покровске закрыли из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщил соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

"С сегодняшнего дня в Покровске закрываем последнее отделение Новой Почты - №3", - сообщил он.

По его словам, за последние два месяца отделение превратилось в "пункт несокрушимости".

"Здесь выдавали и принимали посылки, люди здесь могли согреться, подключиться к интернету, зарядить телефоны и снять наличные", - заявил Поперешнюк.

До 2022 года в Покровске работало десять отделений. С января 2025 года оставалось только одно. Он добавил, что причиной закрытия стало ухудшение условий безопасности в городе.

Напомним:

В январе стало известно, что "Новая почта" присоединилась к программе поддержки военнослужащих в приложении "Армия+", что позволяет военным в прифронтовых городах получать и отправлять посылки за 1 гривну.