Ворог зруйнував термінал “Нової пошти” на Харківщині: загинув працівник

Внаслідок двох влучань зруйновано поштовий термінал Нової пошти на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

"На жаль, у результаті ворожої атаки загинув співробітник компанії-перевізника. Ми на постійному зв'язку з родиною загиблого та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку", – йжеться у повідомленні компанії.

У пресслужбі "Нової пошти" заявили, що перебудувала логістику. Додаткову інформацію про відправлення можна знайти у трекінгу в застосунку компанії.

Нагадаємо:

Вночі 2 серпня два дрони "шахед" влучили в найбільший склад Rozetka у Броварах, це була друга атака за добу.