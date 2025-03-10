Ecosoft завершує будівництво нового комплексу в Ірпені

Виробник систем очищення води Ecosoft, що входить до австрійської групи BWT, завершує будівництво нового виробничо-складського комплексу в Ірпені під Києвом.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Площа об’єкта – 7500 кв. м, а його відкриття заплановано на квітень 2025 року.

Завод Ecosoft в Ірпені був повністю зруйнований у 2022 році під час російської окупації. Після звільнення міста компанія змогла переконати австрійських інвесторів залишити виробництво в Україні, а не релокувати його за кордон.

Відновлення стало можливим завдяки підтримці міжнародного фонду USAID.

Наразі Ecosoft працює в орендованих приміщеннях, але незабаром повернеться у власний модернізований комплекс.

У повідомленні йдеться, що під час найскладнішого періоду уряд Данії замовив 50 установок очищення води для Миколаєва.

Наразі Ecosoft забезпечує очищення води для громад, промисловості та ключових галузей економіки. Також підприємство експортує продукцію у понад 60 країн світу.

Нагадаємо:

У 2018 році Антимонопольний комітет дав дозвіл австрійській компанії BWT Aktiengesellschaft на придбання контрольного пакета українського виробника фільтрів для води Ecosoft Group.