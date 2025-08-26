Нігерія майже зупинила масові крадіжки нафти з трубопроводів

Державна нафтова компанія Нігерії NNPC Limited заявила в понеділок, що майже повністю зупинила крадіжки з нафтопроводів завдяки скоординованим діям сил оборони та розвідки країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ще три роки тому лише близько 30% нафти, яка транспортувалася деякими трубопроводами, доходила до експортних терміналів. Це коштувало уряду мільярдів доларів втрат і відкладених інвестицій.

"Сьогодні я з гордістю можу сказати, що надходження з наших нафтопроводів і терміналів майже досягають 100%", - заявив генеральний директор NNPC Байо Оджуларі на регіональному форумі з питань безпеки в Абуджі.

Він наголосив, що ситуація значно покращилася насамперед у дельті Нігеру, де розташована основна інфраструктура країни. За його словами, незаконна торгівля була не лише локальною проблемою, а й включала "витончені міжнародні синдикати", які користувалися слабкістю національних і регіональних систем безпеки.

Зміцнення контролю дозволило наростити видобуток нафти. Нафтогазовий регулятор країни прогнозує, що вже наступного року виробництво може перевищити 2,5 млн барелів на добу.

Востаннє Нігерія досягала цього рівня 2005 року, перш ніж повстання в дельті Нігеру скоротило видобуток до 1 млн барелів на добу 2016-го.

Нагадаємо:

2021 року Нігерія почала залучати приватні охоронні компанії для посилення роботи силових структур у сфері безпеки трубопроводів.