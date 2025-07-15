НБУ застосував заходи впливу до двох страховиків та фінкомпанії: що вони передбачають

За результатами планових інспекційних перевірок Національний банк застосував заходи впливу до "СК Експо страхування", "АСК Скарбниця" та "Авентус Україна".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, на "СК Експо страхування" накладено штрафу в розмірі 40 000 грн за подання до Нацбанку звітних файлів з недостовірними показниками звітності за 2024 рік.

Також компанія отримала письмове застереження за порушення вимог до врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг.

Водночас "АСК Скарбниця" отримала письмове застереження за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг.

Натомість "Авентус Україна" має сплатити штраф 2 448 000 грн за за порушення вимог Закону України "Про споживче кредитування" та Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки). Також вона отримала письмове застереження.

Компанії зобов’язані усунути порушення та вжити заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушень.

Нагадаємо:

До КС "Наші люди", КС "Самопоміч" та КС "Галичина" застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок.