Нацбанк обмежив діяльність трьом кредитним спілкам

Національний банк України застосував до трьох кредитних спілок заходів впливу у зв’язку з недотриманням ними нормативів. Заходи діятимуть до кінця року.

Про це повідомляє НБУ.

До КС "Наші люди", КС "Самопоміч" та КС "Галичина" застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року.

Нагадаємо:

Національний банк України відкликав у ТОВ "ФК "Фрейзер" ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.