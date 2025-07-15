НБУ применил меры воздействия к двум страховщикам и финкомпании: что они предусматривают

По результатам плановых инспекционных проверок Национальный банк применил меры воздействия к "СК Экспо страхование", "АСК Скарбница" и "Авентус Украина".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, на "СК Экспо страхование"наложен штраф в размере 40 000 грн за представление в Нацбанк отчетных файлов с недостоверными показателями отчетности за 2024 год.

Также компания получилаписьменное предостережение за нарушение требований к урегулированию деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг.

В то же время "АСК Скарбниця" получила письменное предостережение за нарушение требований нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению небанковских финансовых услуг.

Зато "Авентус Украина" должна уплатить штраф 2 448 000 грн за нарушение требований Закона Украины "О потребительском кредитовании" и Положения об установлении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению). Также она получилаписьменное предостережение.

Компании обязаны устранить нарушения и принять меры для устранения причин и условий, способствовавших совершению нарушений.

Напомним:

К КС "Наши люди", КС "Самопомощь" и КС "Галичина" применены меры воздействия в виде ограничения до 31 декабря 2025 года предоставления средств и банковских металлов в кредит членам кредитных союзов.