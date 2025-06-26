НБУ розповів, скільки кредитів банки надали на відновлення енергетики України

За рік від дати підписання меморандуму про відновлення енергетики банки профінансували проєкти на 25 млрд грн.

Про це інформує пресслужба Національного банку України.

Йдеться про 1879 кредитів бізнесу на 23,7 млрд грн та 8 622 кредити населенню на 1,3 млрд грн, уточнив НБУ.

Банки забезпечили фінансування проєктів бізнесу на 705 МВт потужності генерації та 320 МВт –зберігання. Вони охопили фінансування проєктів у 21 області країни.

"Напрацювання ринку разом із регуляторними кроками Національного банку у співпраці з урядом, що ми реалізували через Стратегію з розвитку кредитування, дають досить відчутні результати. Нам вдається тримати баланс, досягаючи цілей макрофінансової стабільності та підтримуючи економічний розвиток і відновлення", –зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

"Меморандум став відповідальним кроком банків і водночас прикладом безпрецедентної взаємодії затятих конкурентів, який дав поштовх для відновлення інвестиційного попиту і розкрив потенціал банківської системи. Тож цей тренд триватиме й надалі вже не як "антикризовий", а як всеохопний", – підкреслив він.

Нагадаємо:

25 червня 2024 року 17 найбільших банків України під час Банківського форуму "Економічної правди" підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

Згідно із текстом меморандуму, банки-підписанти зобовʼязалися докладати зусилля з організації доступного кредитування для підприємців, які реалізовують проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Як повідомлялося, Кабмін ухвалив рішення виділити понад 700 млн грн на 35 проєктів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про будівництво альтернативних джерел тепла та енергії, реконструкцію котелень та мереж теплопостачання, будівництво і встановлення газопоршневих та когенераційних установок.