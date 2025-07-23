Банки очікують зростання кредитного портфеля – НБУ

Банки зберегли оптимізм стосовно зростання кредитних портфелів бізнесу та населення і вперше за рік очікують поліпшення якості позик.

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування, повідомляє Національний банк України.

"За даними опитування, попит на кредити бізнесу у ІІ кварталі підвищився, зокрема на довгострокові позики та кредити великим підприємствам – вперше з початку повномасштабного вторгнення. Респонденти прогнозують зростання попиту на всі види кредитів бізнесу в ІІІ кварталі", – говориться у повідомленні.

Попит населення зріс як на іпотеку, так і на споживчі позики, і банки очікують продовження цього тренду.

Більшість банків оцінила боргове навантаження бізнесу як середнє. Водночас дещо знизилася частка фінустанов, що вважали закредитованість домогосподарств низькою, повідомляє НБУ.

Банки вперше з ІІІ кварталу 2024 року пом’якшили кредитні стандарти для бізнесу, передусім з огляду на підвищення конкуренції, говориться у повідомленні.

"Також банки п’ятий квартал поспіль пом’якшили кредитні стандарти для населення: за споживчими кредитами визначним фактором стала конкуренція між банками та з боку небанківських фінустанов, а для іпотеки – ліпші перспективи ринку нерухомості", – говориться у повідомленні.

Респонденти планують і далі пом’якшувати кредитні стандарти для бізнесу та населення.

Рівень схвалення заявок дещо збільшився як для бізнесу, так і для домогосподарств. Банки послабили вимоги до застави за іпотекою і водночас збільшили розміри споживчих кредитів.

"Респонденти відзначили помітне зростання кредитного ризику та певне збільшення операційного, натомість вперше за два роки не зафіксували посилення валютного ризику. У ІІІ кварталі прогнозується зростання валютного та кредитного ризиків, а також певне посилення ризику ліквідності", – зазначає НБУ.

Нагадаємо:

Раніше НБУ повідомляв, що обсяги купівлі населенням України валюти у червні-2025 перевищили обсяги її продажу на $0,28 млрд у доларовому еквіваленті порівняно з $0,25 млрд у травні цього року та $0,97 млрд у червні торік.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України створив департамент інтегрованого ризик-менеджменту.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України у 2025 році перерахує до державного бюджету зі свого прибутку за 2024 рік 84,2 млрд грн. Це рекордна сума. Фінансовий результат Національного банку за 2024 рік становив 231 млрд грн.

У 2024 році Нацбанк перерахував до державного бюджету майже 72 млрд грн зі свого прибутку за попередній рік.

Також нагадаємо, що Незалежна асоціація банків України (НАБУ) разом з "Економічною правдою" та Mastercard зібрала банкірів, чиновників та фінансистів на форумі "Банківський ринок 2025" аби разом подивитися у майбутнє банківського ринку на тлі глобальних викликів, технологічних змін та геополітичної нестабільності.