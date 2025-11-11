НБУ пояснив, чому фінансова стійкість України залишається високою попри дефіцит

Дефіцит поточного рахунку в Україні під час повномасштабної війни значно розширився, однак така динаміка пов'язана передусім зі збільшенням інвестицій у безпеку та відновлення.

Про це інформує Національний банк України.

"Так, зростання імпорту продукції машинобудування (+36% р/р за 9 місяців 2025 року) значною мірою визначалося потребами оборонного комплексу", – говориться у повідомленні.

Крім того, зростав імпорт енергоресурсів на тлі посилення атак проти енергетичної інфраструктури та різноманітного обладнання для виробництва зброї.

Натомість споживчий імпорт зростав повільніше (+8% р/р за 8 місяців 2025 року), а його частка в загальному імпорті скорочувалася, зазначає регулятор.

"Дефіцит поточного рахунку має фундаментальне джерело фінансування: кошти міжнародних партнерів", – підкреслює НБУ.

"Левова їх частина або надається на концесійних умовах, або створює лише умовні боргові зобов'язання, оскільки виплати за ними здійснюватимуться із зовнішніх джерел", – зазначає регулятор.

"По суті, ці кошти є інвестиціями в спільну європейську безпеку. Таке тлумачення найточніше відображає характер міжнародної підтримки та узгоджується з дедалі більшим визнанням стратегічної ролі України як ключової складової оборонної готовності ЄС", – говориться у повідомленні.

"Підхід до оцінки зовнішньої стійкості, заснований на врахуванні коштів міжнародних партнерів, свідчить, що, попри формальний дефіцит, фінансова та зовнішня стійкість країни залишається високою", – повідомляє Нацбанк.

НБУ зазначає, що реалізація євроінтеграційних реформ і результативна співпраця з міжнародними партнерами є важливими умовами для подальшого отримання коштів, необхідних для фінансування дефіциту поточного рахунку.

Тому регулятор очікує "на збереження стійкості таких потоків у найближчому майбутньому".

Нагадаємо:

Річний показник інфляції у жовтні 2025 року зріс на 0,9% відносно вересня, і на 10,9% відносно жовтня 2024 року. Інфляція порівняно із вереснем становила +0,9%, із жовтнем 2024р. – +10,9%. Базова інфляція порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024р. – 10,2%. Річний показник інфляції у жовтні є найнижчим з початку року.

В Україні інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до 5% наприкінці 2027 року, прогнозує Національний банк України.

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили 49 516,3 млн дол. США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У жовтні вони зросли на 6,4%. Як повідомив НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.