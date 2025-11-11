Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
другий щорічний захід про інвестиції

НБУ пояснив, чому фінансова стійкість України залишається високою попри дефіцит

Андрій Муравський — 11 листопада, 12:15
НБУ пояснив, чому фінансова стійкість України залишається високою попри дефіцит
Getty Images

Дефіцит поточного рахунку в Україні під час повномасштабної війни значно розширився, однак така динаміка пов'язана передусім зі збільшенням інвестицій у безпеку та відновлення.

Про це інформує Національний банк України.

"Так, зростання імпорту продукції машинобудування (+36% р/р за 9 місяців 2025 року) значною мірою визначалося потребами оборонного комплексу", – говориться у повідомленні.

Крім того, зростав імпорт енергоресурсів на тлі посилення атак проти енергетичної інфраструктури та різноманітного обладнання для виробництва зброї.

Натомість споживчий імпорт зростав повільніше (+8% р/р за 8 місяців 2025 року), а його частка в загальному імпорті скорочувалася, зазначає регулятор.

"Дефіцит поточного рахунку має фундаментальне джерело фінансування: кошти міжнародних партнерів", – підкреслює НБУ.

"Левова їх частина або надається на концесійних умовах, або створює лише умовні боргові зобов'язання, оскільки виплати за ними здійснюватимуться із зовнішніх джерел", – зазначає регулятор.

"По суті, ці кошти є інвестиціями в спільну європейську безпеку. Таке тлумачення найточніше відображає характер міжнародної підтримки та узгоджується з дедалі більшим визнанням стратегічної ролі України як ключової складової оборонної готовності ЄС", – говориться у повідомленні.

"Підхід до оцінки зовнішньої стійкості, заснований на врахуванні коштів міжнародних партнерів, свідчить, що, попри формальний дефіцит, фінансова та зовнішня стійкість країни залишається високою", – повідомляє Нацбанк.

НБУ зазначає, що реалізація євроінтеграційних реформ і результативна співпраця з міжнародними партнерами є важливими умовами для подальшого отримання коштів, необхідних для фінансування дефіциту поточного рахунку.

Тому регулятор очікує "на збереження стійкості таких потоків у найближчому майбутньому".

Нагадаємо:

Річний показник інфляції у жовтні 2025 року зріс на 0,9% відносно вересня, і на 10,9% відносно жовтня 2024 року. Інфляція порівняно із вереснем становила +0,9%, із жовтнем 2024р. – +10,9%. Базова інфляція порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024р. – 10,2%. Річний показник інфляції у жовтні є найнижчим з початку року.

В Україні інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до 5% наприкінці 2027 року, прогнозує Національний банк України.

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили 49 516,3 млн дол. США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У жовтні вони зросли на 6,4%. Як повідомив НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

НБУ дефіцит держбюджет

держбюджет

НБУ пояснив, чому фінансова стійкість України залишається високою попри дефіцит
Непокритий дефіцит бюджету сягне 60 мільярдів доларів на 2026–2027 роки – Мінфін
ДБР від початку року повернуло до держбюджету 2,5 мільярда гривень

Останні новини