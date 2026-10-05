Наслідки атаки РФ: у Харкові зайнялися склади

Внаслідок російських ударів у Харкові горять складські приміщення, також пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Внаслідок ударів по Слобідському району є постраждалі, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Обстеження місць ворожих ударів триває", – написав він у Телеграм.

За його даними, ворог атакував Харків щонайменше трьома КАБами.

За минулий тиждень по Харкову було завдано 38 ворожих ударів, троє людей загинули та 96 постраждали, серед них – 15 дітей.

Цілями були житлові багатоповерхівки та приватний сектор, магазини, торговельні центри, ліцей, виробничі й офісні приміщення, а також енергетична та транспортна інфраструктура.

Нагадаємо:

Пропускні операції у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні з Молдовою тимчасово призупинилися внаслідок російського обстрілу.

На ранок 5 жовтня через російські обстріли зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях.