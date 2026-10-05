Атаки РФ залишили без світла частину споживачів у шести областях

На ранок 5 жовтня через російські обстріли зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали там, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання та електропостачання споживачам.

Обмежень споживання електроенергії 5 жовтня компанія не прогнозує. Водночас нові російські атаки можуть змінити ситуацію в окремих областях, тому споживачам радять стежити за повідомленнями своїх обленерго.

Користування потужними електроприладами компанія радить перенести на 10:00–16:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

Увечері, з 17:00 до 22:00, просять не вмикати кілька таких приладів одночасно, щоб зменшити навантаження на пошкоджене обстрілами обладнання.

Нагадаємо:

Від вечора 4 жовтня російські окупанти атакували Україну 205 безпілотниками різних типів, 172 БпЛА вдалося знешкодити, але є і влучання. Атака триває.