У Кременчуці на Полтавщині російські БпЛА атакували два промислових підприємства.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"У Кременчуці пролунали вибухи. Попередньо, БпЛА влучили по території двох промислових підприємств. Інформація уточнюється", – написав він у Телеграм.

Два дні тому у Кременчуці ворожий БпЛА впав на відкритій місцевості. Тоді уламками було пошкоджено вікна та двері прилеглих будинків і автомобіль.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що фабрика JTI у Кременчуці двічі зазнала російських ударів у вересні, підприємство залишається закритим, постраждалих серед працівників немає.

Раніше на Полтавщині росіяни поцілили у об'єкт інфраструктури, зайнявся склад.