Наслідки атаки на Київ: пошкоджено салони дилера SUZUKI

Внаслідок нічної атаки у центрі Києва було пошкоджено авто- та мотосалони офіційного дилера SUZUKI.

Про це йдеться на Facebook-сторінці офіційного дилера SUZUKI в Україні.

"Повідомляємо, що внаслідок ворожої атаки цієї ночі було пошкоджено авто- та мотосалони офіційного дилера SUZUKI на Подолі", – повідомили у компанії.

"Наразі авто- та мотосалони тимчасово не працюватимуть. Про відновлення їхньої роботи та графік прийому клієнтів повідомимо додатково", – говориться у повідомленні.

У той же час відділ сервісного обслуговування продовжує працювати у звичному режимі.

"АВТО Інтернешнл" є офіційним імпортером та дистриб'ютором автомобілів Mazda та Suzuki та мотоциклів Suzuki в Україні.

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