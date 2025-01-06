Нафта зростає в ціні шостий день поспіль: причини

Нафта продовжила найдовшу серію зростання за останні 16 місяців, підтримувану ризиковим настроєм на ринках.

Про це пише Bloomberg.

Нафта марки Brent торгується близько 77 доларів за барель після шестиденного ралі, яке підштовхнуло ф'ючерси до найвищого рівня з середини жовтня. West Texas Intermediate коштувала близько 74 дол.

Минулого тижня обидва еталони нафти піднялися вище своїх 100-денних ковзних середніх, частково завдяки подальшому скороченню запасів у США.

Зазначається, що це виштовхнуло нафту з вузького діапазону, в якому вона торгувалася з середини жовтня, і стимулювало алгоритмічні покупки.

Перспективи нафти до кінця року, однак, залишаються невизначеними. Очікування надлишкової пропозиції, можливе відновлення видобутку в країнах ОПЕК+, що простоюють, і слабкий попит з боку найбільшого імпортера - Китаю - важать на тлі зростаючої непередбачуваності, оскільки Дональд Трамп готується повернутися в Білий дім в цьому місяці.

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