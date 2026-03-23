Махінації з чеками: Податкова викрила велику мережу магазинів м’ясної продукції

Податкова виявила маніпуляції з розрахунковими документами в мережі роздрібної торгівлі м'ясом і м'ясною продукцією одного з великих платників податків.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що упродовж березня під час контрольних закупівель було встановлено, що покупцям видавали документи, які зовні виглядали як фіскальні чеки, проте фактично не були зареєстровані через реєстратори розрахункових операцій.

"Таким чином частина продажів проводилася "у тіні" – без фіксації через касові апарати та без належного оподаткування", - розповіли в Податковій.

У повідомленні йдеться, що порушення підтвердилися і під час фактичних перевірок. У кожній торговій точці податківці виявили одразу по два пристрої для друку чеків: один використовувався для формування офіційних фіскальних документів, інший – для створення імітованих за допомогою спеціального програмного забезпечення.

У ДПС додали, що за результатами перевірок до мережі роздрібної торгівлі м'ясом застосують штрафні (фінансові) санкції.

У лютому загальний обсяг виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО, зменшився порівняно із січнем на 23,9 мільярда гривень (5,2 %).