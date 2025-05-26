Нацкомісія з цінних паперів обмежить операції торговців з валютними облігаціями

Проведення депозитарними установами облікових операцій за договорами купівлі-продажу облігацій внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті, з 30 червня здійснюватиметься виключно за розпорядженням або повідомленням Національного банку України.

Про це з посиланням на Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку пише "Interfax-Україна".

У проєкті рішення зазначено, що під час дії воєнного стану" встановлюється, що під час дії воєнного стану укладення правочинів щодо купівлі-продажу валютних ОВДП здійснюється виключно з дотриманням механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" за участю особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента. Наразі це підконтрольний НБУ "Розрахунковий центр".

Окрім того, від дня набрання чинності цим рішенням буде заборонено вчинення та/або виконання інвестиційними фірмами правочинів щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, без дотримання механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

"Інвестиційним фірмам за вчиненими та невиконаними правочинами щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті (у тому числі за договорами РЕПО), до проведення розрахунків за цими правочинами здійснити заходи щодо внесення змін до них з урахуванням вимог, передбачених підпунктами цього рішення", – йдеться в документі.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, інвестиції юридичних та фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики за рік (із 1 травня 2024 року до 1 травня 2025 року) зросли на 16%. Станом на початок травня 2025 року частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась порівняно з минулим роком до 4,7% (у травні 2024 було 3,8%).

Також повідомлялося, що обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб в ОВДП за рік (1 квітня 2025 року до 1 квітня 2024 року) зріс на 24% до 260 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія з цінних паперів (НКЦПФР) ухвалила рішення з 1 січня заборонити виведення цінних паперів іноземних емітентів з України до кінця воєнного стану. У Нацкомісії зазначили, що таким рішенням виконує меморандум МВФ. Рішення погоджене із НБУ.