Нацбанк України створив новий департамент

Національний банк України створив департамент інтегрованого ризик-менеджменту.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначено у повідомленні, йдеться про реорганізовано існуючий департамент, га основі якого створили департамент інтегрованого ризик-менеджменту.

Нацбанк України пояснює, що оновив організаційну структуру "з метою вдосконалення та підвищення ефективності виконання функцій щодо організації системи управління ризиками в центральному банку України".

"Новостворений департамент матиме розширені повноваження та межі відповідальності. До його завдань належатиме організація системи управління ризиками в Національному банку (фінансовими, операційними, екологічними, соціальними та управлінськими, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ", – повідомляє НБУ.

Зокрема, йдеться про забезпечення формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних зі зменшенням корисності активів НБУ, здійснення оцінки справедливої вартості фінансових інструментів у випадках, передбачених у нормативно-правових та розпорядчих актах НБУ.

Також регулятор повідомляє, що до завершення кадрових процедур всі працівники реорганізованого підрозділу продовжують виконувати свої посадові обов’язки.Водночас Нацбанк розпочав пошук та відбір кандидатів на вакантну посаду директора новоствореного департаменту.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національний банк України у 2025 році перерахує до державного бюджету зі свого прибутку за 2024 рік 84,2 млрд грн. Це рекордна сума. Фінансовий результат Національного банку за 2024 рік становив 231 млрд грн.

У 2024 році Нацбанк перерахував до державного бюджету майже 72 млрд грн зі свого прибутку за попередній рік.

Також нагадаємо, що Незалежна асоціація банків України (НАБУ) разом з "Економічною правдою" та Mastercard зібрала банкірів, чиновників та фінансистів на форумі "Банківський ринок 2025" аби разом подивитися у майбутнє банківського ринку на тлі глобальних викликів, технологічних змін та геополітичної нестабільності.