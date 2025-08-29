НАБУ проверяет на коррупцию производителя ракеты "Фламинго" - Kyiv Independent

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении производителя ракеты "Фламинго" и ударных дронов Fire Point.

Об этом пишет Kyiv Independent.

По данным издания, детективы проверяют, не завышала ли Fire Point стоимость комплектующих или количество дронов, которые поставлялись для Минобороны. Отдельно расследуется возможная связь компании с Тимуром Миндичем, совладельцем студии "Квартал 95", созданной Владимиром Зеленским.

"До недавнего времени производитель оружия был практически неизвестен вне оборонных кругов Украины, несмотря на то, что, согласно документам, полученным изданием Kyiv Independent, он кажется одним из крупнейших - если не крупнейшим - получателем бюджетных средств Министерства обороны на беспилотники", - говорится в статье.

"Но в течение последних недель Fire Point начала активную рекламную кампанию, продвигая свои глубокодальные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты "Фламинго" в западных СМИ. В своих первых публичных комментариях об этом оружии, Зеленский на прошлой неделе назвал "Фламинго" самой успешной ракетой, которую имеет Украина в своем арсенале для защиты от почти четырехлетнего полномасштабного вторжения России", - пишет издание.

Украина определила приоритетом разработку беспилотников дальнего удара и крылатых ракет, чтобы поражать российские цели далеко за линией фронта и замедлять военную машину Москвы.

"В рамках расследования НАБУ проверяет, завысила ли компания стоимость своих компонентов, или количество беспилотников, которые она поставляет военным", - говорится в сообщении.

Fire Point появилась в 2023 году и быстро стала одним из ключевых подрядчиков Минобороны. Именно она производит дальнобойные дроны FP-1 и крылатую ракету "Flamingo", которую Зеленский недавно назвал самой успешной в арсенале Украины.

В 2024 году компания продала государству дронов на 13,2 млрд грн (около $320 млн), получив почти треть всего "дронового" бюджета Минобороны. По словам руководства, Fire Point изготовила около 2000 аппаратов и планирует нарастить производство до 9000 единиц в 2025 году.

Расследование НАБУ происходит на фоне более широкой проверки оборонных закупок и после шагов власти, которые эксперты расценили как попытку ослабить независимость бюро. Fire Point все обвинения отвергает, называя дело политическим.

"Не имеет смысла искать секреты там, где их нет", - заявила Ирина Терех, технический директор Fire Point.

Напомним:

Ранее сообщалось, что новую украинскую ракету "Фламинго" сейчас изготавливают примерно по одной ежедневно. До октября показатель планируют увеличить до семи единиц в день.