На Житомирщині відновили рух по трасі Київ – Чоп

У Житомирській області на ділянці дороги М-06 Київ-Чоп повністю відновлено проїзд.

Про це повідомляє Агентство відновлення.

"Рух відкрито у дві сторони – по всіх смугах у кожному напрямку. Проїзд забезпечено", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

2 липня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади на Житомирщині стався вибух. У зв’язку з надзвичайною подією, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ – Чоп, рух в обох напрямках було перекрито.

Згодом на місці надзвичайної події було організовано двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира по одній полосі руху в кожен бік.