Росіяни атакували енергетику у пʼяти областях
Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Мова про: Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську, Харківську і Сумську області.
"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 27 липня, станом на 09:30, його рівень був на 3,2% вищим, ніж попереднього рочобочого дня.
Через спеку енергетики просять економити електроенергію з 10:00 до 23:00, особливо в Києві та Одесі.
Нагадаємо:
6 серпня через аварійне відключення в електромережах – були частково знеструмлені споживачі в частині Львова.