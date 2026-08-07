Росіяни атакували енергетику у пʼяти областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську, Харківську і Сумську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 27 липня, станом на 09:30, його рівень був на 3,2% вищим, ніж попереднього рочобочого дня.

Через спеку енергетики просять економити електроенергію з 10:00 до 23:00, особливо в Києві та Одесі.

Нагадаємо:

6 серпня через аварійне відключення в електромережах – були частково знеструмлені споживачі в частині Львова.