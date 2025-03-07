Інвестиції у деревообробку: На Закарпатті створять новий індустріальний парк

Кабінет міністрів 7 березня додав новий індустріальний парк до державного реєстру. Йдеться про "Сольва-Тех" у місті Свалява Закарпатської області.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Індустріальний парк "Сольва-Тех" залучатиме інвестицій у деревообробку, займатиметься розвитком сучасної меблевої промисловості.

У 2025 році це четвертий парк, який внесено до Реєстру індустріальних парків України, а загалом уже одинадцятий на території Закарпатської області.

Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ "Сольва-Еко".

Парк функціонуватиме на площі 10 га.

Планується залучити майже 345 млн грн фінансування. Очікується, що це дозволить створити 400 робочих місць.

Нагадаємо:

У 2024 році в Україні зареєстрували 31 новий індустріальний парк, що майже втричі більше, ніж у попередні роки. На сьогодні до реєстру включено 98 парків.

"Сенс Банк" став четвертим державним банком, з яким Міністерство економіки уклало договір про співпрацю в межах програми про державне стимулювання створення індустріальних парків.

Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із Реєстру.