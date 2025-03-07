Инвестиции в деревообработку: На Закарпатье создадут новый индустриальный парк

Кабинет министров 7 марта добавил новый индустриальный парк в государственный реестр. Речь идет о "Сольва-Тех" в городе Свалява Закарпатской области.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Индустриальный парк "Сольва-Тех" будет привлекать инвестиций в деревообработку, заниматься развитием современной мебельной промышленности.

В 2025 году это четвертый парк, который внесен в Реестр индустриальных парков Украины, а в целом уже одиннадцатый на территории Закарпатской области.

Инициатором создания индустриального парка является ООО "Сольва-Эко".

Парк будет функционировать на площади 10 га.

Планируется привлечь почти 345 млн грн финансирования. Ожидается, что этопозволит создать 400 рабочих мест.

Напомним:

В 2024 году в Украине зарегистрировали 31 новый индустриальный парк, что почти втрое больше, чем в предыдущие годы. На сегодня в реестр включено 98 парков.

"Сенс Банк" стал четвертым государственным банком, с которым Министерство экономики заключило договор о сотрудничестве в рамках программы о государственном стимулировании создания индустриальных парков.

Кабинет министров 21 февраля принял решение об исключении четырех индустриальных парков из Реестра.