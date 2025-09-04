На Вінничині викрили масштабне підпільне виробництво сигарет

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру шести учасникам організованої групи, які налагодили масштабне підпільне виробництво та збут тютюнових виробів.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Повідомляється, що організатором схеми виявився 37-річний підприємець із Вінниччини. До роботи він залучив місцевих жителів, придбав обладнання, комплектуючі та сировину у кількостях, що дозволяли виготовляти продукцію у промислових масштабах.

Виробництво здійснювалося за місцями проживання учасників групи, а реалізація – через місцеві магазини та поштову доставку по всій країні. Для координації дій фігуранти використовували закритий чат у месенджері, зазначає БЕБ.

Правоохоронці під час обшуків виявили та вилучили понад 50 тисяч штук цигарок з фільтром, близько 15 тисяч пачок тютюнових виробів вітчизняних та іноземних брендів без акцизних марок, сім станків для виготовлення продукції. Також вилучено сотні мішків та коробок тютюну, сотні тисяч гільз, порожніх пачок та пакувальних матеріалів для фасування готової продукції.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему незаконного виготовлення та продажу електронних сигарет та рідин до них.