Прискорилося падіння українського тютюнового ринку

В Україні скорочення ринку тютюнових виробів у четвертому кварталі 2025 року прискорилося до 16,5% з 15,0% у третьому кварталі.

Про це йдеться у річному звіті Philip Morris International (PMI), передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, в цілому за рік український ринок втратив 10,6% у натуральних показниках, тоді як в цілому ринок Європи – 3,5%.

Це падіння було викликано скорочення продажів сигарет на 5%, тоді як реалізація систем нагрівання тютюну (HTU) продовжувала зростати.

У регіоні Європи значне падіння реалізації у четвертому кварталі минулого року також було зафіксовано у Польщі – на 15,4%, менш значне у Франції – на 9,4%, але частково їх вдалося компенсувати зростанням продажів у Болгарії – на 8,3%, Німеччині – на 1,7% та Сербії – на 6,4%.

Загалом за минулий рік Philip Morris вдалося збільшити продажі в світі на 1,4% за рахунок також зростання реалізації бездимних продуктів на 12,8%, у тому числі HTU – на 11,0%, тоді як продажі сигарет скоротилися на 1,5%.

В результаті чиста виручка компанії зросла на 7,3% – до $40,6 млрд, у тому числі бездимних продуктів – на 15%, до $16,9 млрд.

В звіті зазначається, що у 2025 році на Україну припадало близько 2% від загального обсягу поставок сигарет та HTU, а також близько 1% від загального чистого доходу.

"В Україні неможливо передбачити, коли і в якій мірі ми зможемо повністю нормалізувати нашу діяльність, а також в якій мірі наш персонал, об'єкти, запаси та інші активи залишаться недоторканими", – йдеться також у документі.

Нагадаємо:

У 2024 році "Філіп Морріс Україна" відкрила нову фабрику у Львівській області. Робота харківської фабрики компанії залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року.

Компанія "Філіп Морріс в Україні" повідомила, що вночі 30 січня внаслідок ракетного удару було пошкоджено частину її фабрики в Харкові.