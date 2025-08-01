На залізничній станції Жмеринка сталась аварія: деталі

На залізничній станції Жмеринка зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч електропоїзду.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Компанія інформує, що постраждалих в результаті події немає. Комісія з розслідування аварії вже виїхала на місце події.

За інформацією УЗ, станом на зараз аварія не впливає на рух пасажирських поїздів.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до Ворохти на серпень.