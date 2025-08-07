На управління "Укртранспневматикою" претендує дві компанії

У новому конкурсі на визначення управителя "Укртранспневматикою" взяли участь дві компанії.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.

У конкурсі взяли участь ТОВ "Дніпровський електромеханічний завод" та НВФ "Промкомплект".

"АРМА" здійснює перевірку документів та конкурсних пропозицій учасників відкритого відбору управителя для виробничого комплексу ТОВ "Укртранспневматика" в місті Лебедин, Сумська область", – говориться у повідомленні.

Це підприємство раніше належало російському машинобудівному підприємству "Транспневматика".

У березні АРМА вже оголошувало конкурс на визначення управителя цього активу, переможцем якого стало ТОВ "Дніпровський електро-механічний завод".

Однак результати тендеру скасував Антимонопольний комітет України, тому було оголошено повторний відкритий конкурс через систему Prozorro, зазначено у повідомленні.

"АРМА вже направило запити до уповноважених органів щодо перевірки учасників конкурсу на повязаність з рф, рб та власниками активів. Водночас працівники АРМА розпочали ретельну перевірку поданих документів", – говориться у повідомленні.

"Після завершення всіх процедур та перевірок АРМА визначить найбільш вигідну для держави тендерну пропозицію й оголосить про результати", – додає Нацагентство.

Нагадаємо:

"Укртранспневматика" спеціалізується на розробці та виробництві гальмівних циліндрів, авторегуляторів і з’єднувальних рукавів для залізничного транспорту та метрополітену. Головними замовниками продукції є підприємства "Укрзалізниці".

Раніше у березні повідомлялося, що за результатами тендеру, проведеного через систему Prozorro, переможцем стало ТОВ "Дніпровський електро-механічний завод".

Договор передбачає, що 99,9% доходів від управління йде до держбюджету. Гарантований платіж управителя до бюджету становитиме 2 024 773,62 грн без ПДВ незалежно від фінансових результатів, повідомлялося тоді.